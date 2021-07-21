Россия готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по Карабаху – Песков

БАКУ /Trend/ - Россия готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по Карабаху, если они поспособствуют имплементации имеющихся договоренностей. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если посреднические усилия несут стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать. В целом работа в этом направлении идет неплохо", - сказал Песков.