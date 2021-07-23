Президент Ильхам Алиев: Если нам, как Армении, предоставят средства в качестве гранта, мы никогда не откажемся

БАКУ/Trend/- Азербайджан – прозрачная страна. Его финансовые ресурсы тоже известны. Да, мы – страна, которая сама себя обеспечивает. Но если нам, как Армении, предоставят средства в качестве гранта, мы никогда не откажемся.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Второй тезис заключается в том, что часть из предоставленных 2,6 миллиарда евро является кредитом, а часть – грантом. Словно Азербайджан не берет кредитов. Верно, не берем, но если будут льготные условия, почему не взять, возьмем. К тому же Армении предоставляется грант, то есть, подарок, а нам нет. Но мы больше нуждаемся в этом. Поэтому эти вопросы всегда должны находиться на повестке дня. Конечно, в ходе очередных контактов с Европейским Союзом мы постоянно будем обсуждать этот вопрос, посмотрим, какой грант будет предоставлен Армении, такой же, по меньшей мере, должен быть предоставлен и нам. Если не дают, то пусть скажут почему. Пусть скажут, что это проармянская позиция, пусть откровенно скажут – я сторонник открытого разговора. На всех встречах, в том числе с господином Мишелем, мы очень искренне и открыто беседовали, потому что мы беседуем для того, чтобы решить вопросы, изучить позицию друг друга. Мы не должны прятаться за какими-то дипломатическими словами. Поэтому надеемся, что в данный вопрос будет внесена ясность, и нам должны предложить столько же, сколько Армении, на тех же условиях. Примем мы это предложение или нет - другой вопрос»,- сказал Президент Ильхам Алиев.