Пришло время для правового завершения армяно-азербайджанского конфликта – Сергей Бабурин на платформе Baku Network (ВИДЕО)

Политика 27 июля 2021 18:26 (UTC+04:00)
Пришло время для правового завершения армяно-азербайджанского конфликта – Сергей Бабурин на платформе Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Известный российский политический и государственный деятель Сергей Бабурин, выступая на Экспертной платформе Baku Network, заявил, что история существования так называемой «Нагорно-Карабахской республики» завершилась.

Эксперты из Баку – чрезвычайный и полномочный посол, доктор юридических наук Намик Алиев и директор Baku Network Гюльнара Мамедзаде поддержали мнение Бабурина о необходимости правового завершения армяно-азербайджанского конфликта.

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