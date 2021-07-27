Между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном существуют особое единство, дружба и братство - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном существуют особое единство, дружба и братство.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам в Баку председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп.

По его словам, братство Турции и Азербайджана под девизом "Одна нация - два государства" будет вечным.

Он также сообщил, что первое заседание спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции состоится в Баку, и соответствующее решение было принято в Исламабаде.

"Раньше была трехсторонняя платформа на уровне глав МИД. Теперь такая платформа создается на уровне законодательных органов. В будущем на уровне глав государств будут созданы международная платформа и механизм для дальнейшего укрепления отношений между тремя странами. Надеемся, что сегодня в этом направлении будет сделан важный шаг", - сказал Шентоп.

Он подчеркнул, что между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном существуют особое единство, дружба и братство.

Шентоп напомнил, что во время второй Карабахской войны Турция оказала Азербайджану политическую и моральную поддержку.

Пакистан также является страной, которая открыто поддерживает Азербайджан, отметил он.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)