В Баку проходит трехсторонняя встреча делегаций парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит трехсторонняя встреча делегаций парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщает во вторник Trend
На встрече ожидается принятие Бакинской декларации.
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