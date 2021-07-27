Победу Азербайджана в 44-дневной войне встретили в Пакистане с большой радостью - Асад Гейсар
БАКУ /Trend/ - Победу азербайджанского народа в 44-дневной войне встретили в Пакистане с большой радостью.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар, выступая на трехсторонней встрече спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана в азербайджанском парламенте.
Он отметил, что эта победа стала возможной благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, единству азербайджанского народа.
"Да упокоит Аллах души шехидов, отдавших жизнь за Родину, желаю скорейшего исцеления раненым", - сказал председатель Национальной ассамблеи Пакистана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)
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