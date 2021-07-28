Американский штат Оклахома готов поддержать Азербайджан в развитии ветряной энергетики - губернатор

БАКУ /Trend/ - Американский штат Оклахома готов поддержать Азербайджан в развитии ветряной энергетики.

Как сообщает Trend, об этом сказал губернатор штата Кевин Ститт, находящийся с визитом в Азербайджане.

По его словам, Оклахома и Азербайджан обладают потенциалом сотрудничества в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и других областях.

Губернатор сообщил, что доля ветровой энергетики в энергетическом балансе Оклахомы составляет 40 процентов.

В Оклахоме, так же как и в Баку, много ветреных дней в году, поэтому штат хотел бы подтолкнуть Азербайджан к еще большему развитию ветряной энергетики, сказал Ститт.

Губернатор также сообщил, что в штате развита сфера образования, и в ходе визита в Баку у него состоялась встреча с министром образования Азербайджана. Поэтому стороны намерены развивать эту сферу.

Кроме того, Ститт отметил наличие потенциала сотрудничества между Оклахомой и Азербайджаном в области сельского хозяйства.

По словам губернатора, делегация штата планирует посетить различные регионы Азербайджана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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