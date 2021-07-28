В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 28 июля продолжается процесс по уголовному делу Давтяна Давита Тиграни и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана, сообщает в среду Trend.

На заседании под председательством судьи Али Мамедова свидетели дают показания, кроме того, изучаются материалы уголовного дела.

Как говорится в обвинительном заключении, Давтян и Суджян, вступив в сговор, незаконно пересекли государственную границу Азербайджана, собрали информацию военного характера и передали ее спецслужбам Армении, совершив шпионаж.

Так, в 2019 году спецслужбы Армении привлекли их к сотрудничеству. В сентябре 2020 года они проникли из Геруса на территорию Азербайджана, вступили в незаконную вооруженную группировку, незаконно приобрели оружие и боеприпасы. Давтян и Суджян собирали информацию о позициях азербайджанской армии на территориях, где велись боевые операции, о численности военнослужащих, а также другие данные, которые передавали армянским спецслужбам.

11 ноября 2020 года они были задержаны военнослужащими ВС Азербайджана, когда шли по Лачинскому коридору в Шушу.

Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статьям 228 (незаконное хранение оружия), 276 (шпионаж), 279 (создание вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законодательством) и 318 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)