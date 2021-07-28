Мустафа Шентоп о деталях Бакинской декларации

Политика 28 июля 2021 10:27 (UTC+04:00)
Мустафа Шентоп о деталях Бакинской декларации

БАКУ /Trend/ - Цель Бакинской декларации, подписанной председателями парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана по итогам их встречи - продолжение развития отношений между законодательными органами трех братских стран.

Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает в среду Trend.

Шентоп отметил, что декларация направлена на развитие межпарламентского диалога, двустороннего и многостороннего сотрудничества, совместную работу над региональными и глобальными вопросами, представляющими взаимный интерес.

«Это сотрудничество продолжается, и, создав нынешний формат, мы определили для него рамки», - сказал Шентоп.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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