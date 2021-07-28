Армянская сторона не соблюдает требования режима прекращения огня - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона не соблюдает требования режима прекращения огня, передает в среду Trend.

«Азербайджан поддержал инициативу российской стороны в связи с объявлением перемирия на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени. Однако, вопреки этому, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и подвергать обстрелу наши позиции дополнительно применяя танки и 120-миллиметровые минометы», - говорится в сообщении ведомства.