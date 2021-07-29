Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - 29 июля состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МИД, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и выполнению трехсторонних заявлений.

Спецпредставитель ЕС выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, имевшей место на армяно-азербайджанской границе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о провокациях Армении в последние дни на границе, в результате которых 23 июля погиб азербайджанский военнослужащий, а 28 июля получили ранения двое военнослужащих страны. Было отмечено, что ВС Азербайджана осуществили ответные меры на эти военные провокации, Азербайджан защищает свои международные границы. Также было подчеркнуто, что Армения должна положить конец подобному безответственному поведению и соблюдать взятые на себя обязательства.

До внимания спецпредставителя ЕС было доведено, что Азербайджан не заинтересован в пограничной напряженности и является сторонником дипломатического урегулирования вопросов.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев)