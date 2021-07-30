Представители Межведомственного центра при Координационном штабе находятся в Шуше (FOTO)

ШУША /Trend/ - Началась поездка представителей Межведомственного центра при Координационном штабе в город Шушу, сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend.

В Шуше находятся Рабочие группы по транспорту, связи и высоким технологиям, по вопросам градостроительства и по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Отметим, что представители Межведомственного центра при Координационном штабе посмотрели презентацию, посвященную подготовке документов территориального планирования города Физули, ознакомились с работами по разминированию, проводимыми на автомобильной дороге Физули – Гадрут, и со строительством «Дороги Победы».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)