Флора Керимова награждена орденом "Шараф" - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Флоры Алекпер гызы Керимовой орденом "Шараф" за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства.
Другим распоряжением главы государства Флора Керимова удостоена персональной пенсии Президента Азербайджана за продолжительную плодотворную деятельность в сфере развития азербайджанского музыкального искусства.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО)
Товарооборот между Азербайджаном и Россией меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители - минпромторг РФ
Вся идеология армян основана на ненависти и создании ложной истории – завотделом Администрации Президента Азербайджана
В Гадруте проведено совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра при Координационном штабе (ФОТО)