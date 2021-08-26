Если бы МГ ОБСЕ способствовала выводу армянских оккупантов из Карабаха, то войны можно было избежать - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Если бы Минская группа (МГ) ОБСЕ смогла способствовать выводу армянских оккупантов из Карабаха, то войны можно было избежать, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

По его словам, заявления, которые Президент Ильхам Алиев сделал на встрече с новым резидентом - координатором ООН, стали самой правильной оценкой процессов, протекающих в регионе на протяжении многих лет.

Депутат напомнил, что четыре резолюции СБ ООН так и остались невыполненными.

«Миссия трех сопредседателей МГ ОБСЕ от стран - участниц СБ ООН заключалась в урегулировании карабахского конфликта. То есть была возможность решить вопрос мирным путем. Просто необходимо было оказать давление на Армению. Однако ни ООН, ни Минская группа этого не сделали, оставшись безмолвными сторонними наблюдателями. Так как требования международного права выполнены не были, то Азербайджанское государство само было вынуждено выполнить их и резолюции ООН. Азербайджан освободил оккупированные земли, преподав урок армянам. Сегодня Азербайджан смотрит только вперед, и главная задача - восстановить разрушенные армянскими вандалами территории. Работы уже начаты, наши земли возрождаются, и международные организации теперь должны предпринять соответствующие шаги и поддержать Азербайджан в восстановлении Карабаха», - сказал Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)