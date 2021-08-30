В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО)

Политика 30 августа 2021 20:43 (UTC+04:00)
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с отмечаемым 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений (пропавших без вести) МИД Азербайджана, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Университет АDА организовали конференцию, посвященную лицам, пропавшим без вести в результате агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД, в мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений министерства и главы дипломатических представительств, аккредитованных в стране.

На открытии конференции минутой молчания почтили светлую память шехидов, погибших в результате агрессии Армении против Азербайджана.

Во вступительной речи проректор Университета АDА Фариз Исмаилзаде отметил организацию университетом мероприятий в связи с восстановлением и возрождением Карабаха в постконфликтный период, а также возвращением вынужденных переселенцев к родным очагам. Он подчеркнул важность конференции с точки зрения привлечения внимания мирового сообщества к проблеме пропавших без вести лиц.

Выступая на конференции, замглавы МИД Эльнур Мамедов предоставил обширную информацию о том, что в рамках агрессивной политики Армении были грубо нарушены принципы международного гуманитарного права, о широком применении Арменией практики захвата в заложники и плен гражданских лиц, а также военных, систематически осуществляемой ею политике уничтожения пленных, а также о правовых аспектах вопросов в связи с пропавшими без вести лицами, сотрудничестве в данном контексте с международными организациями.

Секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов в своем выступлении подробно проинформировал о совершении Арменией в рамках ее агрессивной политики таких преступлений против человечности, как геноцид и этническая чистка, бесчеловечном обращении с взятыми в заложники мирными жителями, а также о работе по сбору информации о пропавших без вести азербайджанцах, принятию необходимых мер по их возвращению на родину, о работе Госкомиссии по эффективной организации координированной деятельности местных структур и международных организаций.

Затем выступила уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, которая рассказала участникам мероприятия о деятельности по уточнению информации о лицах, пропавших без вести в результате агрессивной политики Армении против Азербайджана, их возвращении на родину, осуществляемой в сотрудничестве с международными структурами, в том числе гуманитарными организациями.

На мероприятии также выступил глава офиса Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр. Он отметил, что на протяжении десятилетий МККК сотрудничал с соответствующими государственными учреждениями в целях ликвидации гуманитарных последствий проблемы пропавших без вести. Отметив, что проблема пропавших без вести после военных операций в сентябре прошлого года находится в центре внимания, представитель МККК подчеркнул совместную с Государственной комиссией работу по вопросам сбора информации о пропавших без вести лицах.

В рамках панельной дискуссии была заслушана горькая история жизни освобожденного из плена Мушфига Алиева, чья семья пропала без вести во время оккупации Кельбаджарского района вооруженными силами Армении 31 марта 1993 года.

После выступлений был показан фильм, подготовленный МККК, а затем состоялась сессия вопросов и ответов.

(Перевод: Турал Гараджаев)

В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО)
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО)
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