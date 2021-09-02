Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие двух братских стран приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Тренировки с участием азербайджанских и турецких военнослужащих нацелены на совершенствование взаимной деятельности подразделений армий двух стран, развитие навыков по принятию военных решений и управлению подразделений командирами.

В ходе тренировок также будут выполнены задания по проведению операций по подводной атаке и подводной обороне.

Совместные тренировки будут продолжены до 12 сентября.

(Перевод: Кямаля Сеидова)