Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 2 сентября 2021 14:22 (UTC+04:00)
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие двух братских стран приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Тренировки с участием азербайджанских и турецких военнослужащих нацелены на совершенствование взаимной деятельности подразделений армий двух стран, развитие навыков по принятию военных решений и управлению подразделений командирами.

В ходе тренировок также будут выполнены задания по проведению операций по подводной атаке и подводной обороне.

Совместные тренировки будут продолжены до 12 сентября.

(Перевод: Кямаля Сеидова)

Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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