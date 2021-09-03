БАКУ /Trend/ -Азербайджан разрешил полеты в страну гражданам еще 13 государств.

Как сообщает в пятницу Trend, Оперативный штаб при Кабинете министров распространил информацию о внесении изменения в постановление «О мерах по продлению режима особого карантина и снятию некоторых ограничений».

Согласно изменению, с 6 сентября 2021 года разрешается въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом гражданам Китая, Эстонии, Финляндии, Франции, Гонконга (КНР), Хорватии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Малайзии, Саудовской Аравии и Японии, а также гражданам других государств и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)