Азербайджан разрешил полеты в страну гражданам еще 13 государств
БАКУ /Trend/ -Азербайджан разрешил полеты в страну гражданам еще 13 государств.
Как сообщает в пятницу Trend, Оперативный штаб при Кабинете министров распространил информацию о внесении изменения в постановление «О мерах по продлению режима особого карантина и снятию некоторых ограничений».
Согласно изменению, с 6 сентября 2021 года разрешается въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом гражданам Китая, Эстонии, Финляндии, Франции, Гонконга (КНР), Хорватии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Малайзии, Саудовской Аравии и Японии, а также гражданам других государств и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
В Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей собеседования прошли более 3500 человек
В Азербайджане стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей со срочным договором
Я в восторге от этих Паралимпийских игр – азербайджанский спортсмен, обладатель трех золотых медалей (ВИДЕО)
Погранслужба Азербайджана прокомментировала сообщения о задержании лидера радикальной группировки «Мужское государство»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады-насосной станции Сумгайытской электростанции (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья в Сумгайыте (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию средней школы номер 20 в Сумгайыте (ФОТО)