Азербайджан выразил протест России по дипломатическим каналам - МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан выразил протест России по дипломатическим каналам.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя указание на официальном сайте Единой торговой информационной системы России (zakupki.gov.ru) так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» в информации об объявлении тендера по обеспечению временно размещенных на территории Азербайджана миротворцев.

"Следует отметить, что в связи с этим вопросом министерство иностранных дел Азербайджана незамедлительно выразило протест российской стороне по дипломатическим каналам. До сведения противоположной стороны было доведено, что подобная ошибочная информация не соответствует духу дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами. Противоположная сторона, в свою очередь, отметила, что это техническая ошибка, и подчеркнула, что будут предприняты соответствующие шаги для ее устранения, а также то, что к таким вопросам в будущем будут относиться внимательно", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Перевод: Турал Гараджаев)