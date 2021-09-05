Мы также будем вместе участвовать в открытии аэропортов в Восточном Зангезуре – вице-президент AZAL

ФИЗУЛИ /Trend/- Пассажирский самолет «KARABAKH» и один из крупнейших грузовых самолетов Boeing 747-400 совершили технические полеты в международный аэропорт Физули, который является воротами в Карабах.

Об этом сказал в воскресенье Trend вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Эльдар Гаджиев по случаю совершения тестового рейса пассажирским и грузовым самолетами из Баку в международный аэропорт Физули.

«Трудно передать словами чувства каждого из нас. Всего год назад наши земли были под оккупацией, а 11 месяцев назад на этих землях шли ожесточенные бои. Выражаем признательность нашему Верховному главнокомандующему и армии Азербайджана. Добро пожаловать в Карабах!» – сказал он.

Гаджиев отметил, что по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева уже началось строительство двух аэропортов в Восточном Зангезуре: «Надеюсь, в ближайшие годы мы будем участвовать и в открытии этих аэропортов в Восточном Зангезуре».