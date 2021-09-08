Госкомиссия Азербайджана обнародовала детали возвращения задержанного в Агдере рядового Джамиля Бабаева

БАКУ /Trend/ - Стали известны детали возвращения азербайджанской стороне задержанного на территории города Агдере военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы рядового Бабаева Джамиля Натиг оглу.

Как сообщили в среду Trend в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, в соответствии с заявлением глав Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, задержанные 14 июля 2021 года азербайджанскими военнослужащими на территории Лачинского района граждане Армении - житель Гюмри, военнослужащий Налбандян Артур Айкиевич (27.10.1981) и житель Горуса Торозян Арамаис Гратиевич (07.08.1963), работающий водителем в воинской части, при посредничестве российских миротворцев седьмого сентября были переданы Армении.

В то же время азербайджанской стороне возвращен военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии рядовой Бабаев Джамиль Натиг оглу, задержанный 25 августа на территории города Агдере, где временно размещены российские миротворцы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)