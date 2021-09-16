На реконструкцию автодорог в Хазарском районе Баку выделено 5 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку".

Как сообщает Trend, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бина, Бузовна и Гала Хазарского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется пять миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.