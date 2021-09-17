Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу находится в Агдаме (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Начался визит специального представителя Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаара в Агдам.
Как передает в пятницу Карабахское бюро Trend, спецпредставитель ЕС воочию станет свидетелем разрушений в Агдаме, учиненных армянами в период оккупации.
Тойво Клаара встретил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдаму Эмин Гусейнов.
Эмин Гусейнов проинформировал гостя о зверствах, совершенных армянами в Агдаме, а также о строительных работах, проводимых в городе после освобождения от оккупации.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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