Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу находится в Агдаме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался визит специального представителя Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаара в Агдам.

Как передает в пятницу Карабахское бюро Trend, спецпредставитель ЕС воочию станет свидетелем разрушений в Агдаме, учиненных армянами в период оккупации.

Тойво Клаара встретил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдаму Эмин Гусейнов.

Эмин Гусейнов проинформировал гостя о зверствах, совершенных армянами в Агдаме, а также о строительных работах, проводимых в городе после освобождения от оккупации.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)