Отчет Комиссии США по международной религиозной свободе носит предвзятый характер – глава Госкомитета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Ternd/ - Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы в пятницу встретился с президентом Конгресса христианских лидеров и бывшим комиссаром Комиссии США по международной религиозной свободе Джонни Муром.

Как сообщили Trend в Госкомитете, поприветствовав гостя, Мубариз Гурбанлы предоставил подробную информацию о том, какое значение придается мультикультуральным и толерантным традициям и межрелигиозной гармонии в Азербайджане. Было отмечено, что стабильность религиозной ситуации в стране, высокий уровень толерантности, отсутствие дискриминации среди граждан на основе религиозных убеждений создают благоприятные условия для деятельности неисламских религиозных организаций. Отметив, что в Азербайджане зарегистрировано 37 неисламских религиозных организаций, председатель Госкомитета подчеркнул, что оказание им, наряду с исламскими религиозными общинами, финансовой помощи из государственного бюджета превратилось в традицию.

Затронув недавно опубликованный Комиссией США по международной религиозной свободе отчет, Мубариз Гурбанлы сказал, что документ не основан на фактах и носит предвзятый характер. Он подчеркнул, что в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева азербайджанская армия одержала славную победу и восстановила территориальную целостность страны, положив конец 30-летней оккупации. Тот факт, что в отчете отсутствует информация о осуществлении Арменией в период оккупации азербайджанских земель этнической чистки и геноцида, арменизации азербайджанских топонимов, церквей, относящихся к культурному наследию Древней Албании, и православных храмов, уничтожении, наряду с сотнями историко-культурных памятников, свыше 60 мечетей и около 200 храмов, содержании в полуразрушенных мечетях скота, что является осквернением религиозных ценностей, проведении Армений работ по фальсификации, а также то, что в документе выдвинуты необоснованные претензии, вызывает сожаление. Мубариз Гурбанлы подчеркнул необходимость посещения нашей страны членами Комиссии США по международной религиозной свободе для ознакомления с реальной ситуацией и подготовки более объективных и честных отчетов.

Выразив признательность за теплый прием, Джонни Мур сказал, что стал очевидцем ужасных последствий армянского вандализма и разрушений. Он приветствовал восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях. Подчеркнув, что в ходе визитов в нашу страну он становился свидетелем высокой толерантности и мультикультуральной среды, общей атмосферы дружбы между представителями разных религий в обществе, гость сообщил, что встретился с членами христианской общины «Азербайджанское библейское общество» в Баку и выразил удовлетворение вниманием и заботой, проявляемыми к религиозным конфессиям.

Джонни Мур отметил, что, будучи комиссаром Комиссии США по международной религиозной свободе, он всегда старался включать в отчеты реалии и факты, свидетелями которых он был в нашей стране, и, не согласившись с заключением о нарушении религиозных свобод в Азербайджане, выступил со своей официальной оговоркой по этому вопросу.

В завершение встречи гостю был вручен сувенир, отражающий атмосферу религиозной толерантности в нашей стране.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)