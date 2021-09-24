Президент Ильхам Алиев раскрыл детали контрнаступательной операции «Железный кулак»

БАКУ/Trend/ - План по ведению боевых действий в стране, которая находилась в состоянии войны, хоть и замороженного конфликта, но в состоянии войны, естественно, на все случаи жизни разрабатывался давно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«И естественно, с учетом новых реалий, с учетом новых возможностей, в том числе технологических возможностей Азербайджана, в этот план периодически вносились изменения, и каждый раз эти изменения утверждались мною. Это естественно. Я знаю так же, что и у армянской стороны был план действий на случай войны. По существу, они начали его реализовывать 27 сентября. Таким образом, основа нашего поведения во время войны была разработана, естественно, задолго до начала боевых действий в прошлом году, но в течение хода военных операций мы вносили изменения. Это было обусловлено, во-первых, тем, что за долгие годы избежать какой-то, даже хоть и небольшой, утечки информации было невозможно. Мы предполагали, что противник в общем-то осведомлен о предполагаемых наших действиях. Зона боевых действий достаточно ограничена, и любой военный специалист, естественно, может определить, где будут проходить основные операции. Поэтому мы вносили, можно сказать, ежедневно коррективы в план боевых действий. Каждый день я проводил совещания с руководством Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки. На этих совещаниях мы подводили итог прошедшему дню, выявляли недостатки и также планировали и утверждали действия на следующий день. Поэтому шла такая, скажем, очень активная каждодневная работа, и во многих случаях, - ход военных действий известен сейчас уже, - для противника были большой неожиданностью наши действия, наши операции.

Что касается названия операции, естественно, в начале военных действий у нашей операции никакого названия не было. Выражение «железный кулак» я использовал несколько раз во время своих обращений к азербайджанскому народу, когда сообщал об освобожденных городах и селах. Несколько раз я этот термин использовал и говорил, что наш «железный кулак» разобьет голову врагу, если они по своей воле не уйдут со всех оккупированных территорий. И уже как бы этот термин был воспринят обществом, и потом я решил его, если можно так сказать, формализовать и назвать операцию. Но это было опять же в течение хода военных операций», - сказал глава государства.