Проведено расширенное заседание Кабинета министров Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в пятницу состоялось расширенное заседание Кабинета министров, посвященное обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов на 2022 год и показателей сводных бюджетов на последующие три года, сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров.