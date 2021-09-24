Глава МИД Азербайджана встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. В этой связи был обсужден текущий статус переговоров по двустороннему соглашению, которое ляжет в правовую основу отношений между Азербайджаном и ЕС, была подчеркнута важность заключения нового соглашения на основе равноправного партнерства.

На встрече также обсуждалась подготовка к саммиту Восточного партнерства, который состоится в конце года. Затем стороны обменялись мнениями о последней ситуации в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Верховного представителя ЕС о вопросах, связанных с послевоенным восстановлением и реконструкцией, гуманитарными последствиями массового минирования Арменией освобожденных территорий Азербайджана.

Жозеп Боррель отметил возможность профильного участия ЕС в реконструкции и восстановлении.

Во время встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)