27 сентября Президент Ильхам Алиев обратится к народу в связи с Днем памяти
БАКУ /Trend/ - 27 сентября в 10:00 Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев обратится к народу в связи с Днем памяти.
Как сообщает Trend, обращение будет транслироваться по телеканалам.
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