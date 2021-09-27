27 сентября стало поворотным моментом в истории Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года стало поворотным моментом в истории Азербайджана. В это день в ответ на армянские провокации Азербайджан приступил к проведению контрнаступательной операции, используя свое право на самооборону.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании глав МИД стран-участниц Тюркского совета, сообщает в понедельник Trend.

Байрамов отметил, что за 44 дня был положен конец 30-летней армянской оккупации азербайджанских территорий.

По его словам, Азербайджан высоко оценивает солидарность, которую продемонстрировали страны-участницы Тюркского совета во время 44-дневной войны и после нее - в сфере работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)