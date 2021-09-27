Победа в Карабахе существенно изменила мировую военную стратегию – турецкий эксперт

БАКУ /Trend/ - 27 сентября – годовщина начала Второй Карабахской войны. Ровно год назад вооруженные силы Армении осуществили провокационные нападения на Азербайджан. Но если бы Армения предугадала исход, она не вступила бы в эту войну. Азербайджан начал контрнаступательную операцию в ответ на армянские провокации, и эта 44-дневная война обернулась для Армении большой катастрофой. Победа в Карабахе существенно изменила мировую военную стратегию.

Об этом в понедельник сказал Trend доктор политических наук и международных отношений Стамбульского университета Румели, эксперт Эрдем Эрен.

Он отметил, что в результате войны Азербайджан вернул земли, оккупированные Арменией в 1991-1993 годах: «Это победа не только всех азербайджанских тюрков, отдавших свои жизни и проливавших кровь за свою Родину, но и всего тюркского мира, в частности Турции.

По его словам, Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации в соответствии с нормами международного права, поэтому Отечественная война, которую вел Азербайджан, законна во всех отношениях: «Наряду с оккупацией карабахского региона, Армения на протяжении многих лет совершала террористические нападения на приграничные территории Азербайджана», – сказал Эрдем Эрен.

Эксперт сказал, что поддержка Турции оказала большое влияние как на ход, так и на исход войны. В частности, Эрен отметил использование Азербайджаном БПЛА и другой продукции турецкой оборонной промышленности.

«Увидев успех и мощь турецких беспилотных летательных аппаратов на поле боя, многие страны начали планировать усиление своих армий с помощью этого оружия. Ливия, Катар и Украина уже начали пользоваться этой техникой, а Польша, Венгрия, Марокко, Малайзия, Казахстан и Пакистан ведут переговоры с Турцией для ее приобретения. Особенно большой интерес наблюдается к этим БПЛА на Балканах. Болгария, Сербия и Албания также выразили намерения закупить турецкие беспилотники. Албания даже выделила для этого восемь миллионов евро», – подчеркнул Эрен.

По его мнению, необходимо развивать социально-экономическую инфраструктуру освобожденных земель, в частности ускорить открытие Зангезурского коридора: «Этот коридор важен не только Азербайджана, но и с точки зрения формирования устойчивой связи между Балканами и тюркским миром».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)