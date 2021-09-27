БАКУ /Trend/ - В ПАСЕ приняли доклад по гуманитарным последствиям второй Карабахской войны, передает Trend.

Доклад, был подготовлен докладчиком Комитета по миграции, беженцам и населению Парламентской ассамблеи Совета Европы ирландским депутатом Полом Гаваном, и был принят на осенней сессии ПАСЕ, которая прошла 27 сентября, в день годовщины начала второй Карабахской войны.

Отметим, что осенняя сессия ПАСЕ проходит в гибридном формате с 27 по 30 сентября.