Президент Ильхам Алиев: В целом, деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, у нас есть и недовольство

БАКУ /Trend/ - В целом, деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, у нас есть и недовольство, и претензии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству Турции.

«Конечно, по всем этим случаям мы высказываем России справедливые претензии. Однако диверсионная группа вошла туда тогда, когда российские миротворческие силы не были еще полностью размещены. Потому что война закончилась 10 ноября, после этого требовалось определенное время для размещения там российских миротворческих сил - около двух тысяч солдат, и там было много пробелов. То есть, здесь мы должны быть справедливыми. Они еще не смогли взять под полный контроль данную территорию, и армяне, воспользовавшись этим, проникли на наши освобожденные территории. Но в целом, деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, у нас есть и недовольство, и претензии. В первую очередь, это связано с незаконными поездками иностранных граждан на нашу территорию. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Потому что Карабах – это наша территория, и без нашего разрешения ни один иностранный гражданин или же автомобиль не могут въезжать в эти регионы. Должны получать разрешение у нас. Однако могу сказать, что этот вопрос пока еще не решен на все сто процентов. Хотя должен также сказать, что случаи незаконного въезда иностранных граждан в Карабах фиксируются очень редко. Должен отметить и то, что благодаря нашей политике и настойчивости этот процесс тоже уже прекращается. Но мы, конечно, хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности. Официальные представители России, высокопоставленные лица говорят, что Карабах – это азербайджанская земля. В таком случае военнослужащие, несущие службу там, на местах, также должны осуществлять свою деятельность в соответствии с этими заявлениями», - сказал глава государства.