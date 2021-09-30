Изменен состав Смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Чехией

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О составе Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики от Азербайджанской Республики" №1502 от 13 мая 2011 года.

Согласно документу, в части первой распоряжения Президента Азербайджана "О составе Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики от Азербайджанской Республики" №1502 от 13 мая 2011 года слова "Руфат Мамедов" заменяются словами "Ровшан Наджаф", слова "заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики" - словами "Председатель Правления уполномоченного ведомства Алятской свободной экономической зоны", исключаются слова "заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, заместитель министра финансов Азербайджанской Республики".

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить чешской стороне соответствующее уведомление об изменении в составе Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики от Азербайджанской Республики, указанном в настоящем распоряжении.