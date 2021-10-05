Президент Ильхам Алиев наградил группу работников образования
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 5 октября подписал распоряжение о награждении группы работников образования Азербайджана орденами и медалями.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Группе работников образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение
Новый проект: Налажено сотрудничество между Экспертной платформой Baku Network и турецкой ATA Platform (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы победили, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью
Президент Ильхам Алиев: Мы мобилизовали и продолжим мобилизацию всех сил, чтобы за короткое время восстановить Джебраил и все другие наши районы
Армения и в советское время препятствовала налаживанию транспортного сообщения с Нахчываном - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Хроника Победы: Обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к азербайджанскому народу от 5 октября 2020 года (ФОТО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу «TRT Haber» от 5 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы победоносно завершили войну, с победы начали, победой завершим и мирный период
Президент Ильхам Алиев: Дружественные, соседние с нами Россия и Турция поддерживают добрые отношения с Азербайджаном, такое же отношение питает к ним и Азербайджан
Президент Ильхам Алиев: Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем правильно
Казахстан ратифицировал Протокол по оценке воздействия на окружающую среду к Рамочной конвенции по защите Каспия
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным
Президент Ильхам Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?!
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан первым поддержал платформу сотрудничества, предложенную Президентом Турции