Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Новоназначенный военный атташе Турции генерал-майор Закария Ялчын в пятницу представлен министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову, передает Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.
Министр поздравил новоназначенного военного атташе с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в расширении военного сотрудничества между нашими странами.
Выразив удовлетворение в связи с началом деятельности в качестве военного атташе, Ялчын отметил, что приложит все силы для развития азербайджано-турецких отношений, в частности, в военной сфере.
На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе в военной сфере, основаны на братстве и дружбе. Было подчеркнуто, что эти отношения развиваются по восходящей.
Стороны также обсудили военно-политическую обстановку в регионе, военную, военно-техническую составляющие двусторонних отношений, а также вопросы военного образования, военной медицины и другие, представляющие взаимный интерес.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)