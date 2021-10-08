Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный военный атташе Турции генерал-майор Закария Ялчын в пятницу представлен министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову, передает Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.

Министр поздравил новоназначенного военного атташе с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в расширении военного сотрудничества между нашими странами.

Выразив удовлетворение в связи с началом деятельности в качестве военного атташе, Ялчын отметил, что приложит все силы для развития азербайджано-турецких отношений, в частности, в военной сфере.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе в военной сфере, основаны на братстве и дружбе. Было подчеркнуто, что эти отношения развиваются по восходящей.

Стороны также обсудили военно-политическую обстановку в регионе, военную, военно-техническую составляющие двусторонних отношений, а также вопросы военного образования, военной медицины и другие, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)