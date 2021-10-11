Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как председатель Движения неприсоединения не пожалеет усилий для дальнейшего усиления его роли

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как председатель Движения неприсоединения не пожалеет усилий для дальнейшего усиления его роли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на заседании высокого уровня Движения неприсоединения.