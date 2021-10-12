Немецкие технологии могут быть полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай - посол Германии

БАКУ /Trend/ - Немецкие технологии могут быть чрезвычайно полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района Азербайджана.

Об этом сказал во вторник посол Германии в Баку Вольфганг Маниг на азербайджано-немецком форуме на тему "Устойчивое развитие водной инфраструктуры в Азербайджане".

По его словам, о сильном загрязнении Охчучая стало известно несколько месяцев назад.

Дипломат отметил важное значение этой реки для сельского хозяйства и других сфер.

Немецкие компании готовы сотрудничать с Азербайджаном в сфере развития водной инфраструктуры, подчеркнул Маниг.

"Уверены, что подобное сотрудничество будет налажено. Наши компании не только предлагают свои услуги и инновации, но и создают новые рабочие места", - сказал посол.

Ранее сообщалось, что Армения и работающая на ее территории немецкая компания Kronimet Mining загрязняют токсичными отходами реку Охчучай, которая протекает по территории Зангиланского района Азербайджана и впадает в Араз. Это наносит серьезный ущерб экосистеме и биоресурсам, делает невозможным использование речной воды для орошения. Таким образом, Армения грубо нарушает требования Хельсинкской конвенции 1992 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)