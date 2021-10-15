Генпрокурор Азербайджана встретился с премьером Грузии

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в рамках визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, на встрече было подчеркнуто, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются по всем направлениям, в том числе в правоохранительной сфере, и достигнуты успехи в области взаимной правовой помощи и экстрадиции.

Кроме того, была отмечена важность взаимных визитов на разных уровнях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)