Оккупировав Суговушан, Армения оставила без воды обширные территории - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Оккупировав Суговушан, Армения оставила без воды обширные азербайджанские территории.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева в Twitter.

"По поручению Президента Ильхама Алиева мы совершаем седьмую по счету после 10 ноября 2020 года поездку на освобожденные территории вместе с представителями дипломатического корпуса. На этот раз наш путь лежит в Суговушан и село Талыш. Оккупировав Суговушан, Армения оставила без воды обширные территории", - говорится в публикации.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)