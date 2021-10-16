Оккупировав Суговушан, Армения оставила без воды обширные территории - помощник Президента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Оккупировав Суговушан, Армения оставила без воды обширные азербайджанские территории.
Как передает Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева в Twitter.
"По поручению Президента Ильхама Алиева мы совершаем седьмую по счету после 10 ноября 2020 года поездку на освобожденные территории вместе с представителями дипломатического корпуса. На этот раз наш путь лежит в Суговушан и село Талыш. Оккупировав Суговушан, Армения оставила без воды обширные территории", - говорится в публикации.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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