БАКУ /Trend/ - Сегодня в Международном суде ООН состоятся слушания по иску Азербайджана против Армении за нарушение Международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, слушания будут транслироваться в прямом эфире в 12:00 по местному времени и за ними можно будет наблюдать по ссылке https://media.un.org/en/asset/k1s/k1sldfbv85 .

Напомним, что Азербайджан подал в Международный суд ООН иск против Армении за нарушение Международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

(Перевод: Кямаля Сеидова)