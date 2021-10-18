Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ неустанно шел к Победе
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ неустанно шел к Победе.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с общественностью Физулинского района.
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