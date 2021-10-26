Эрдоган на церемонии закладки фундамента Зангезурского коридора: Вы идете до границы с Арменией? Вы пройдете еще дальше!

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились с ходом строительных работ на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Затем главы государств заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор).

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал глав государств о проводимой работе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Вы идете до границы с Арменией, так ведь? Вы пройдете еще дальше.

Салех Мамедов: Да, оттуда перейдем на другую сторону. С помощью Аллаха мы дойдем до Стамбула, до Европы. Да хранит вас Аллах.