Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского ясли-детсада №7 (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - 1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ясли-детсада № 7, построенного в Шамахинском районе при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
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