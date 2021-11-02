Презентация проекта "Тюркский мир" (turkic.world) в Стамбуле была встречена с большим воодушевлением – представитель Albayrak Media Group

БАКУ /Trend/ - В ходе панельных выступлений на медиафоруме Тюркского совета, состоявшемся в эти дни в Стамбуле, обсуждался проект «Тюркский мир» (turkic.world) – первая медиаплатформа, распространяющая новости тюркоязычных стран и реализованная по инициативе Агентства международной информации Trend и турецкой Albayrak Media Group, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что презентация проекта на форуме состоялась по приглашению и при организации Управления коммуникаций Администрации Президента Турции.

Как сказал Trend представитель Albayrak Media Group Самир Бабаоглу, во время презентации и обсуждений на форуме к проекту был проявлен большой интерес.

По его словам, другие медиаструктуры тюркоязычных государств заинтересовались проектом «Тюркский мир» (turkic.world) и его презентация была встречена с большим воодушевлением.

Самир Бабаоглу также рассказал о шагах, которые предпринимаются по привлечению в проект новых медиаструктур, поделился подробностями проводимых в этом направлении переговоров, рассказал о предстоящих задачах.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

(Перевод: Кямаля Сеидова)