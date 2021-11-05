Парламент Азербайджана одобрил Акт об амнистии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании пятого ноября на основании инициативы, выдвинутой Президентом Азербайджана, руководствуясь пунктом 19 части первой статьи 95 Конституции, обсудил и одобрил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы - 8 ноября, сообщает в пятницу Trend.

Согласно законопроекту, предлагается освободить от неотбытой части наказания, вне зависимости от его срока:

- участников Отечественной войны и других боевых операций за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также близких родственников лиц, погибших и без вести пропавших во время войны и боевых операций;

- граждан, награжденных орденами и медалями Азербайджана в связи с участием в Отечественной войне и в других боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности страны, а также за другие особые заслуги;

- близких родственников погибших и лиц, ставших инвалидами в результате военных провокаций Армении против гражданского населения до дня вступления этого законопроекта в силу, в том числе во время Отечественной войны;

- граждан, ставших инвалидами во время Ходжалинского геноцида, близких родственников погибших и без вести пропавших во время него лиц;

- лиц, депортированных из Армении в результате политики этнической чистки, терроризма и геноцида в 1948, 1953, 1988 и 1992 годах;

- лиц, ставших вынужденными переселенцами в результате оккупации Арменией части территории Азербайджана в 1988-1993 годах;

- лиц, ставших инвалидами в результате трагедии 20 января 1990 года, и/или близких родственников шехидов;

- лиц, выполнявших интернациональный долг, а также в составе ВС СССР и/или участвовавших в миротворческих операциях Азербайджана, в том числе близких родственников погибших или без вести пропавших в связи с выполнением этих обязанностей;