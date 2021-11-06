Вступление в ЕС восстановит стабильность в странах Западных Балкан – экс-президент Хорватии

БАКУ /Trend/ - Вступление в ЕС восстановит стабильность в странах Западных Балкан.

Об этом сказал в субботу экс-президент Хорватии Иво Йосипович на панели на тему: "Оценка Западных Балкан: путь вперед" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

По его словам, будущее стран этого региона связано с интеграцией в Евросоюз.

"Вступление в ЕС положит конец всем проблемам и восстановит стабильность в этих странах", - сказал Йосипович.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)