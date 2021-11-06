Глава Международной тюркской академии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали в субботу направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент,

Для меня честь передать Вам, братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Под Вашим руководством героический народ Азербайджана, доблестная Азербайджанская армия положили конец несправедливости, гнету и беззаконию, которые продолжались на протяжении десятилетий, нейтрализовали двойные стандарты, своими силами выполнив резолюции Организации Объединенных Наций.

Эта славная Победа как символ единства, необратимости и непреклонной воли навсегда вписана золотыми буквами в историю не только братского Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Еще раз поздравляю Ваше превосходительство с великим Днем Победы, свидетельствующим о том, что национальное самосознание, единство мысли в тюркском мире достигли высокого уровня, открывшим новые горизонты для нашего эффективного и выгодного сотрудничества. Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, братскому Азербайджану - мира, развития, спокойствия и процветания".