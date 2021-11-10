Пришло время перевести планы по запуску формата 3+3 в практическое русло – МИД России

БАКУ/Trend/ - Мы полагаем, что пришло время перевести планы по запуску формата 3+3 с участием Азербайджана, Грузии, Турции, России, Армении и Ирана в практическое русло.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что формат 3+3 отвечает интересам всех государств региона", - сказала она.