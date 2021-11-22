Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ТЮРКСОЙ

БАКУ /Trend/ - 22 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дусеном Касеиновым.

Как сообщили Trend в азербайджанском МИД, стороны на встрече обменялись мнениями о плодотворном сотрудничестве между Азербайджаном и ТЮРКСОЙ и работе, проводимой организацией по пропаганде общей культуры тюркских народов.

Генсек ТЮРКСОЙ рассказал на встрече о мероприятиях, проводимых организацией в связи с объявлением 2021-го Годом Низами Гянджеви в Азербайджане.

Он также сообщил, что мероприятия, посвященные творчеству великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви, продлятся до марта будущего года.

Касеинов передал в дар главе МИД Азербайджана книгу, изданную ТЮРКСОЙ и посвященную творчеству Низами Гянджеви.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)