Содержащиеся в лагере в Сирии 12 граждан Азербайджана репатриированы в страну - МИД

Политика 24 ноября 2021 22:25 (UTC+04:00)
Содержащиеся в лагере в Сирии 12 граждан Азербайджана репатриированы в страну - МИД

БАКУ /Trend/ - 24 ноября 2021 года 12 граждан Азербайджана, содержащиеся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблусе, были репатриированы в страну.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, вышеупомянутые лица были возвращены в страну в результате последовательных и согласованных мер, предпринятых правительством Азербайджана.

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