Азербайджан и Россия обсудили перспективы развития гуманитарного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 25 ноября руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев встретился со специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщает в четверг Trend.

На встрече была подчеркнута особая роль глав двух государств во всестороннем развитии азербайджано-российского сотрудничества на уровне стратегического партнерства, основанного на дружбе и добрососедстве.

Также стороны отметили особое значение гуманитарной сферы, являющейся одним из важных направлений двусторонних отношений, и вновь выразили обоюдное намерение развивать сотрудничество в этой области.

Кроме того, были обсуждены вопросы взаимодействия в области культуры, являющейся важной составной частью гуманитарных связей, и состоялся обмен мнениями по вопросу проведения совместных мероприятий в этой сфере.

Также были высоко оценены забота и внимание, уделяемые русскому языку и русской культуре на государственном уровне в Азербайджане, отмечено, что в нашей стране насчитывается более 340 школ, где обучение ведется на русском языке.

Стороны с удовлетворением подчеркнули продолжение связей между Азербайджаном и Россией в гуманитарной сфере, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)